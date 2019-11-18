ABD'nin California eyaletinnin Fresno kentinde bir evin arka bahçesinde düzenlenen maç izleme partisine silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Evde parti sırasında 35 kişi olduğu belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.
Saldırının nedeni hakkında da resmi bir açıklama yok.
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