ABD'nin California eyaletinnin Fresno kentinde bir evin arka bahçesinde düzenlenen maç izleme partisine silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Evde parti sırasında 35 kişi olduğu belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.

Saldırının nedeni hakkında da resmi bir açıklama yok.