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  • Son Güncelleme: 18.11.2019 10:25

'de maç izleme partisine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

’de bir futbol maçı izleme partisine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Saldırının nedeni hakkında da resmi bir açıklama yok.

'nin California eyaletinnin Fresno kentinde bir evin arka bahçesinde düzenlenen maç izleme partisine silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Evde parti sırasında 35 kişi olduğu belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.

Saldırının nedeni hakkında da resmi bir açıklama yok.

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