TSK'nın Suriye'nin Resulayn bölgesinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu (24) tedavi gördüğü GATA'da kurtarılamadı. Şehit erin acı haberi, dün memleketi Adana'ya ulaştı. Kahraman asker, Yumurtalık İlçesi'nin Narlıören Mahallesi'nde dün ebediyete uğurlandı.
- Güncel
- 17.11.2019
- Gazete
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