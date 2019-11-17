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’dan acı haber

'nın 'nin Resulayn bölgesinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan (24) tedavi gördüğü 'da kurtarılamadı. Şehit erin acı haberi, dün memleketi 'ya ulaştı. Kahraman asker, 'nin Narlıören Mahallesi'nde dün ebediyete uğurlandı.

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