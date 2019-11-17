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  • Son Güncelleme: 17.11.2019 09:56

'ye skandal destek!

, ’nün cami, kilise ve sinagogu aynı çatı altında barındıracak “Bir Ev” projesine 9 milyon 500 bin euro daha verecek. Böylece projeye maddi destek 19 milyon 500 bin euroya çıktı.

FETÖ'ye skandal destek!

, 'ye olan desteğini skandal bir kararla bir kez daha gösterdi. Başkent 'de yapılacak "Bir Ev" projesine yapılacak maddi yardım miktarı artırıldı. İçinde cami, kilise ve sinagog bulunacak yapı için Alman hükümeti daha önce 10 milyon euro aktaracağını açıklamıştı. O karara tepkiler dinmeden bu kez 9 milyon 500 bin euro daha yardım yapılacağı açıklandı. Hristiyan Demokrat Birlik partili Klaus-Dieter Gröhler, daha önce 10 milyon euro taahhütte bulunan Alman hükümetinin 9 milyon 500 bin euro daha ödeme yapacağını açıkladı. Projenin temelinin 14 Nisan 2020'de atılacağı duyurulmuştu.

CEMEVLERİNE DE 7 MİLYON EURO
Almanya İçişleri Bakanı gelecek 3 yıl için uyum konusunda çalışmalarda bulunan cami ve cemevlerine de 7 milyon euro bütçe ayırdıklarını açıkladı. Berlin'deki İçişleri Bakanlığında düzenlenen toplantıda "Uyum için Camiler" adlı projeyi tanıtan Horst Seehofer, toplumun beraberliği ve bütünlüğü için Müslümanlarla diyaloğun önemine dikkati çekerek, "Ben bu projeyle toplumun bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

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