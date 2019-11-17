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  • 17.11.2019 13:01
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 13:02

Cumhurbaşkanlığı'nın hazırladığı filmde yabancılar kendi dillerinde 'yi anlattı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan, 7 yabancının kendi dillerinde 'yi anlattığı "Türkiye'de Yaşayan Yabancılar" filmi, dünya genelinde ve dijital platformlarda tanıtılacak. Yabancılara sorulan "Türkiye denilince aklınıza gelen ilk 3 sözcük nedir?" sorusunun yanıtını da içeren filmde, ülkenin tarihi, kültürel ve doğal mekanlarından görüntülere yer veriliyor.

Yabancılar kendi dillerinde Türkiye'yi anlattı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "'de Yaşayan Yabancılar" filminde, 7 yabancı kendi dillerinde Türkiye'yi anlattı.Yıllar önce Türkiye'de yaşamayı tercih eden 7 yabancının kendi dillerinden ve gözlerinden Türkiye'yi anlattığı film, Avrupa ile başta olmak üzere dünya genelinde ve dijital platformlarda tanıtılacak ve yayınlanacak.

Filmde kısa kısa Türkiye'de yaptıkları işlerden bahseden yabancılar, daha sonra kendilerini etkileyen tarihi ve turistik mekanlar ile Türk mutfağını anlatıyor.

Türkiye'deki kültürel çeşitliliğe hayranlıkların da ifade edildiği videoda, bazı yabancılar ülkeleri ile Türkiye'yi kıyaslıyor.Yabancılara sorulan "Türkiye denilince aklınıza gelen ilk 3 sözcük nedir?" sorusunun yanıtını da içeren filmde, ülkenin farklı şehirlerindeki tarihi, kültürel ve doğal mekanlardan görüntülere yer veriliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı da filmi, "Türkiye'de ülkemizdeki deneyimlerini 3 kelimeyle anlatmalarını istedik." mesajıyla Twitter hesabından paylaştı.

Filmde, Hırvatistan, ABD, ve 'dan gelerek Türkiye'ye yerleşmiş öğretim görevlisi, foto muhabiri, kripto yatırım uzmanı, ithalat-ihracatçı, müzisyen, model, grafik tasarımcı, ressam gibi farklı meslek kollarından yabancılar, Türkiye'deki deneyimlerini aktardı.

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