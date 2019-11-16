Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400 ve F-35 için ortak mekanizmanın çalışmalara başladığını söyledi. "Süreç ABD ile ikili ilerleyecek. Diyorlar ki S-400'leri elinizden çıkarmazsanız kat sayı uygularız. Sonra dediler ki Türkiye'ye geldiği gün yaptırımı başlatırız. Şimdi aktif hale getirdiğiniz takdirde diyorlar. Geri adım söz konusu değil, Türkiye S-400'ü aktif edecek" dedi.
- Güncel
- 16.11.2019
- Gazete
Türkiye S-400’ü aktif edecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400 ve F-35 için ortak mekanizmanın çalışmalara başladığını söyledi. "Süreç ABD ile ikili ilerleyecek. Diyorlar ki S-400'leri elinizden çıkarmazsanız kat sayı uygularız. Sonra dediler ki Türkiye'ye geldiği gün yaptırımı başlatırız. Şimdi aktif hale getirdiğiniz takdirde diyorlar. Geri adım söz konusu değil, Türkiye S-400'ü aktif edecek" dedi.
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