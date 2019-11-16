Türkiye S-400’ü aktif edecek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400 ve F-35 için ortak mekanizmanın çalışmalara başladığını söyledi. "Süreç ABD ile ikili ilerleyecek. Diyorlar ki S-400'leri elinizden çıkarmazsanız kat sayı uygularız. Sonra dediler ki Türkiye'ye geldiği gün yaptırımı başlatırız. Şimdi aktif hale getirdiğiniz takdirde diyorlar. Geri adım söz konusu değil, Türkiye S-400'ü aktif edecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400 ve F-35 için ortak mekanizmanın çalışmalara başladığını söyledi. "Süreç ABD ile ikili ilerleyecek. Diyorlar ki S-400'leri elinizden çıkarmazsanız kat sayı uygularız. Sonra dediler ki Türkiye'ye geldiği gün yaptırımı başlatırız. Şimdi aktif hale getirdiğiniz takdirde diyorlar. Geri adım söz konusu değil, Türkiye S-400'ü aktif edecek" dedi. TÜM MANŞETLER