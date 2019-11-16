Haftanin temizliği Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin'de eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin nokta atışıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, "Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin'de eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin nokta atışıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, "Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" dedi. TÜM MANŞETLER