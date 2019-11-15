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  • Son Güncelleme: 16.11.2019 07:44

Son dakika: 'de operasyonu: 11 kişi tutuklandı

'de ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 12 şüphelinden 11'i tutuklandı. Yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ticareti yapmaktan hakkında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişiden 12'si, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin sorgusunun devam ettiği, aranan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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