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  • 15.11.2019 10:44
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 10:44

'li 'a hapis istemi!

Bolu Belediyesi’nin ’li Meclis üyesi hakkında hesabından Genel Başkanı ’ye hakaret ettiği iddiası ile 2 yıl 4 ay hapis cezası istendi.

CHP'li isme hapis istemi!

31 Mart yerel seçiminin ardından 'den belediye meclis üyesi seçilen , geçen ay, iddiaya göre, hesabından lideri 'nin montajlı ve hakaret içerikli görsellerini paylaştı. Kahruman, tepki toplaması üzerine paylaşımını kaldırdı.

KAHRUMAN'I PROTESTO ETTİLER
Olayın ardından yaklaşık 100 kişilik Bolu üyesi, belediye meclisi salonunda Kahruman'ı protesto etti. Daha sonra Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı, Resmiye Kahruman hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan Kahruman'ın, paylaşımların kendisine ait olduğunu; ancak hakaret amacıyla yapmadığını söylediği öğrenildi. Kahruman'ın pişman olduğunu belirterek, paylaşımlarını kaldırdığını belirttiği de ifadesinde yer aldı.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Resmiye Kahruman hakkında, cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Savcılık, olayın ifade özgürlüğü sınırlarını aştığına ve mağdurun saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğuna kanaat getirdi. Kahruman hakkında, 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianame, Bolu 3. tarafından kabul edildi. Resmiye Kahruman, Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

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