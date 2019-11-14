Şanlıurfa'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yasin Başak'ın kullandığı 63 DR 816 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun Çamlıdere mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.

Sürücü Yasin Başak ve eşi Hatice Başak (38) ile isimleri öğrenilemeyen 2 çocuğu yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne Hatice Başak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailenin yaralı 3 ferdinin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.