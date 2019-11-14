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  • 14.11.2019 17:37
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 17:57

'da otomobil devrildi: Ölü ve yaralılar var!

'da 'ın kullandığı otomobil şarampole devrildi. sonucu eşi , tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Yasin Başak ve 2 çocuğunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

'ın kullandığı 63 DR 816 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun Çamlıdere mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.

Sürücü Yasin Başak ve eşi (38) ile isimleri öğrenilemeyen 2 çocuğu yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne Hatice Başak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailenin yaralı 3 ferdinin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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