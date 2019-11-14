Şanlıurfa'da cephanelik patladı: 17 yaralı Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki cephanelikte henüz bilinmeyen bir nedenle 2 patlama meydana geldi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Mühimmat deposunda patlama meydana gelmiştir. Depoyu korumakla görevli 16'sı asker 17 personelimiz yaralanmıştır. Patlamanın teknik bir sebepten ötürü olabileceğini değerlendiriyoruz" dedi.

Ş anlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki cephanelikte henüz bilinmeyen bir nedenle 2 patlama meydana geldi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Mühimmat deposunda patlama meydana gelmiştir. Depoyu korumakla görevli 16'sı asker 17 personelimiz yaralanmıştır. Patlamanın teknik bir sebepten ötürü olabileceğini değerlendiriyoruz" dedi. TÜM MANŞETLER