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Şanlıurfa'da cephanelik patladı: 17 yaralı

Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki cephanelikte henüz bilinmeyen bir nedenle 2 patlama meydana geldi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Mühimmat deposunda patlama meydana gelmiştir. Depoyu korumakla görevli 16'sı asker 17 personelimiz yaralanmıştır. Patlamanın teknik bir sebepten ötürü olabileceğini değerlendiriyoruz" dedi.

Cephanelik patladı: 17 yaralı
Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki cephanelikte henüz bilinmeyen bir nedenle 2 patlama meydana geldi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Mühimmat deposunda patlama meydana gelmiştir. Depoyu korumakla görevli 16'sı asker 17 personelimiz yaralanmıştır. Patlamanın teknik bir sebepten ötürü olabileceğini değerlendiriyoruz" dedi.

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