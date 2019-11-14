Perşembe gecesi mübarek cuma gününün müjdeleyicisidir. Bu sebeple birçok müslüman ibadetlerine ağırlık vermek ve dua etmek ister. Vatandaşlar hangi duaların ve surelerin okunacağını merakla araştırıyor. İşte, Perşembe gecesi okunacak dualar ve sureler! Hazreti Muhammed'in dilek duası!

HAZRETİ MUAHMMED'İN DİLEK DUASI!

Dilek duasını, Peygamberimiz gözleri kör olan birinin isteği üzerine söylemiştir. O kişi Hazreti Muhammed'e gelip 'Ya Resulallah! Allahü teâlâya dua et, gözlerim açılsın' deyince ona abdest alıp aşağıdaki duayı etmesini söylemiştir. -"Yâ Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!".. Tırmizi'nin aktardığına göre bu duayı okuyanlar dileklerine ve isteklerine kavuşmuşlardır.



PERŞEMBE GECESİ OKUNACAK DUALAR VE SURELER!

Dünya ve ahiret mutluluğu için Araf süresi okunur.

İzzet ve saadete nail olup bahtın açılması için Yusuf Suresi okunur.

Taha süresini 21 defa okuyan kimsenin kısmeti açılır.

Nasip ve kismetin açılması için 7 defa Ahzap süresi okunur

Fatır Suresi' ni okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir.

Yasin Suresi' ni 70 defa okuyan her murada nail olur.

7 defa Zuhruf süresini okuyan her muradına nail olur.

3 defa Duhan Suresi' ni okuyan her dileğini elde eder.

Fetih Suresi' ni 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur.

Necm Suresi' ni 21 defa okuyan her muradına nail olur.

Hayır kapılarının açılması için Rahman Suresi 70 defa okunur.

Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa Hadid süresi okunur.

40 gün 40ar defa Haşır süresini okuyan her muradına nail olur.

Saff Suresi' ni 70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur.

Helalinden evlenmek isteyen kimse Cuma Suresi'ni 18 defa okursa nasibi açılır.

Talak süresini 3 defa okuyan eşiyle güzel geçinir.

Şerden korunmak ve her muradına nail olmak için Kalem süresi 71 defa okunur.

İkindiden sonra Nebe Suresi' ni okuyan dünya ve ahiret saadetine nail olur.

Her murada nail olmak için 21 defa İnfıtar süresi okunur.

Duha Suresi' ni okumaya devam eden kimse ruhi bulanım ve sıkıntılardan kurtulur.

Her müşkülün halli için 21 defa Kadir Suresi okunur.

Akşam ile yatsı arasında 1000 defa Fil süresini okuyan kimse her türlü muradına nail olur.

100 defa Kevser Suresi'ni okuyan muradına nail olur.

Her muradın halli için 1000 defa Nasr süresi okunur.

Dileklerin kabulü için her gün 100 kere "Ya Kadir", "Ya Müheyminü(135 kez)"esması okunur.

Sabah namazından sonra 55 kere "Ya Mucib" okunmalıdır.

Yapılan duaların kabul olması için 70 kere "Bedi'assemavati velardı" okunmalıdır.

Ruhsal sıkıntılardan ve vesveseden kurtulmaya vesile olan dua;

Bismillahirrahmanirrahim

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada'na 'anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa'na leke zikreke. Feinne me'al'usri yüsren. İnne me'al'usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab (amin)

İnşirah suresinin meali

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

Perşembe gecesi özellikle Perşembeyi cumaya bağlayan gece dinimizce mübarek bir gecedir ve bu gecede edilen tüm duaların kabul olacağına inanılır.

Önce boy abdesti alınır. Sonra hacet namazına niyet edilir.Namaz tamamlandıktan sonra Allah'tan hacet neyse o istenir.

Şura suresi 80. ayeti kerimesinin Türkçe meali

Bismillahirrahmanirrahim

"Hastalandığımda da O bana şifa verir." (Şuara-80)