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  • Son Güncelleme: 14.11.2019 19:11

MSB duyurdu: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik

, Twitter hesabından yaptığı açıklamada " Sayın Hovsep ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

MSB duyurdu: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik

, Hovsep ve babasının, terör saldırısında hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığını belirtti.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Sayın Hovsep BEDOYAN ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz" denildi.

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