Milli Savunma Bakanlığı, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının, terör saldırısında hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığını belirtti.
MSB'den yapılan açıklamada, "Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Sayın Hovsep BEDOYAN ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.