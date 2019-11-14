Milli Savunma Bakanlığı, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının, terör saldırısında hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığını belirtti.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Sayın Hovsep BEDOYAN ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz" denildi.