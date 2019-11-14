Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Mersin'in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı gelen bilgiler arasında. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 14 Kasım Meteoroloji hava durumu uyarıları...

O İLLER İÇİN ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin verilerine göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın'ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim), Muğla il geneli, Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde (Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/ m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı.