Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanı HDP'li Belgin Diken, Hazro Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Çevik ve Şırnak İdil Belediye Başkanı HDP'li Songül Erden, dün haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevlerinden alındı. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi de görevden uzaklaştırıldı.
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