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’liler görevden alındı

 Yenişehir Belediye Başkanı 'li , Başkanı HDP'li ve Başkanı HDP'li , dün haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevlerinden alındı.

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