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  • Son Güncelleme: 15.11.2019 00:13

'te teröristlere ait gıda malzemesi ile imha edildi

'in Mutki ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş gıda ve yaşam malzemeleri ile bulundu. Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kent genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Bitlis'te terör operasyonu! Tek tek imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarının çalışmaları sonucu Mutki kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına ait yaşam malzemesinin bulunduğu tespit edildi.

AÇIKLAMADA, ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:
"14 Kasım itibarıyla Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya-109 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 14 Kasım'da araziye gizlenmiş vaziyette 300 kilogram gıda ve muhtelif yaşam malzemeleri ile 500 gram plastik ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyanlara malzemelere cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kent genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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