Bedelini ağır öderler MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin çok tehlikeli barbar senaryoların hedefinde olduğunu belirtti. "Türkiye'den bir Suriye veya Irak çıkaramayanlar, şayet Bolivya'yı Türkiye'ye taşımayı denerlerse bunun bedelini çok ağır öderler" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin çok tehlikeli barbar senaryoların hedefinde olduğunu belirtti. "Türkiye'den bir Suriye veya Irak çıkaramayanlar, şayet Bolivya'yı Türkiye'ye taşımayı denerlerse bunun bedelini çok ağır öderler" dedi. TÜM MANŞETLER