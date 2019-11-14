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Bedelini ağır öderler

MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin çok tehlikeli barbar senaryoların hedefinde olduğunu belirtti. "Türkiye'den bir Suriye veya Irak çıkaramayanlar, şayet Bolivya'yı Türkiye'ye taşımayı denerlerse bunun bedelini çok ağır öderler" dedi.

Bedelini ağır öderler
MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin çok tehlikeli barbar senaryoların hedefinde olduğunu belirtti. "Türkiye'den bir Suriye veya Irak çıkaramayanlar, şayet Bolivya'yı Türkiye'ye taşımayı denerlerse bunun bedelini çok ağır öderler" dedi.

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