MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin çok tehlikeli barbar senaryoların hedefinde olduğunu belirtti. "Türkiye'den bir Suriye veya Irak çıkaramayanlar, şayet Bolivya'yı Türkiye'ye taşımayı denerlerse bunun bedelini çok ağır öderler" dedi.
- Güncel
- 14.11.2019
- Gazete
Bedelini ağır öderler
MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin çok tehlikeli barbar senaryoların hedefinde olduğunu belirtti. "Türkiye'den bir Suriye veya Irak çıkaramayanlar, şayet Bolivya'yı Türkiye'ye taşımayı denerlerse bunun bedelini çok ağır öderler" dedi.
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