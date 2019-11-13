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  • Son Güncelleme: 14.11.2019 02:57

düşmanları , ve 'de yan yana

ve terör örgütü yandaşları, ile Başkan arasında 'da yapılan görüşme esnasında karşıtı gösteri düzenledi. Eylemde ve bayraklarının da olması dikkati çekti.

Türkiye düşmanları ABD'de yan yana!

'deki Ermeni dernekleri ve terör örgütü yandaşları, ile Başkan arasında 'da yapılan görüşme esnasında karşıtı gösteri düzenledi.

(ANCA), tarafından öncülük edilen ya, PKK sempatizanlarının yanı sıra Ermeni Gençlik Federasyonu ve PKK'ya verdiği destek ile bilinen Demokrasi İçin Amerikan Rojava Merkezi (ARCDEM) gibi gruplar da katıldı.

Bazı Fetullahçı Terör Örgütü () mensuplarının da desteklediği ve terör örgütü PKK lehine slogan atılan protestoda, ve bayraklarının da olması dikkati çekti.

Öte yandan, olay yerinde görüntü almaya çalışan AA muhabirleri ise PKK sempatizanları tarafından hakarete uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere dün ABD'nin başkenti Washington'a gelmişti.

Erdoğan ile Trump arasında yapılan görüşmede, konusunda varılan mutabakatın hangi ölçüde uygulandığı, ABD'nin yeni dönemde /PKK ile ilişkisi ve iki ülke arasındaki ticari hacmi arttırmak konularının ele alındığı belirtildi.

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