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  • Son Güncelleme: 13.11.2019 13:37

Son dakika: Rus savaş gemisi 'ndan geçti

Son dakika haberine göre ’nden ’ne doğru yol alan Rus donanmasına ait PM-138 borda numaralı savaş gemisi, ’ndan geçti.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait PM-138 borda numaralı savaş gemisi 'ndan geçti.

Saat 13:00 sıralarında Kilitbahir kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önüne ulaşan Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botu da refakat etti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi, 'ne doğru yol almaya devam ediyor.

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