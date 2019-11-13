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PKK çalacak İsrail satacak

ABD desteğiyle Suriye'deki petrol sahalarını işgal eden PKK/YPG, petrolün tüm işletme haklarını İsrailli Global Development Corporation'a devretti. İsrailli şirket sahaları işletecek ve çıkan petrolü satacak.

PKK çalacak İsrail satacak
ABD desteğiyle Suriye'deki petrol sahalarını işgal eden PKK/YPG, petrolün tüm işletme haklarını İsrailli Global Development Corporation'a devretti. İsrailli şirket sahaları işletecek ve çıkan petrolü satacak.

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