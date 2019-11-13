PKK çalacak İsrail satacak ABD desteğiyle Suriye'deki petrol sahalarını işgal eden PKK/YPG, petrolün tüm işletme haklarını İsrailli Global Development Corporation'a devretti. İsrailli şirket sahaları işletecek ve çıkan petrolü satacak.

ABD desteğiyle Suriye'deki petrol sahalarını işgal eden PKK/YPG, petrolün tüm işletme haklarını İsrailli Global Development Corporation'a devretti. İsrailli şirket sahaları işletecek ve çıkan petrolü satacak. TÜM MANŞETLER