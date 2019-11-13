Mutabakata uyulmuyor

ABD ve Rusya ile imzalanan mutabakatlara rağmen YPG/PYD'li teröristler güvenli bölgede huzurun tesis edilmesini önlemek için ağır silahlarla TSK ve SMO'ya tacizler gerçekleştiriyor. Sivilleri katlediyor. 17 Ekim'den bu yana 100'ü aşkın taciz ve ihlal sonucu 6 Mehmetçik şehit oldu, 138 SMO mensubu hayatını kaybetti.
- Güncel
- 13.11.2019
- Gazete
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