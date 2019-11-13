Fidan dikmede rekor bizim Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 11 Kasım'da gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde Çorum'da, 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikimiyle rekor kırıldığını belirtti. Pakdemirli, "Endonezya'ya ait olan 232 bin 647 fidanla 1 saatte en fazla fidan dikme rekorunu dün kırarak Türkiye adına tescil ettirmiş olduk" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 11 Kasım'da gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde Çorum'da, 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikimiyle rekor kırıldığını belirtti. Pakdemirli, "Endonezya'ya ait olan 232 bin 647 fidanla 1 saatte en fazla fidan dikme rekorunu dün kırarak Türkiye adına tescil ettirmiş olduk" dedi. TÜM MANŞETLER