Fidan dikmede rekor bizim

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 11 Kasım'da gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde Çorum'da, 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikimiyle rekor kırıldığını belirtti. Pakdemirli, "Endonezya'ya ait olan 232 bin 647 fidanla 1 saatte en fazla fidan dikme rekorunu dün kırarak Türkiye adına tescil ettirmiş olduk" dedi.
- Güncel
- 13.11.2019
- Gazete
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