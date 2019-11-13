Başkan Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda ABD'nin başkenti Washington'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırıma hazır olduğunu açıklayan AB Dış İlişkiler Konseyi'ne tepki gösterdi. Erdoğan "Ey AB, müzakere masasında olmak bizi bağlamaz, takındığınız tavrı iyi bilin. Kapılar açılır ondan sonra başınızın çaresine bakın. Müzakereler bir anda bitebilir" dedi.

SURİYE'DE YENİ YAŞAM

Erdoğan ABD'ye "Suriye'de Yeni Yaşam" adlı bir de kitapçık götürüyor. Kitapçıkta Türkiye'nin güvenli bölgedeki yerleşim projesiyle terörden arındırılan bölgede yapılan hizmetler anlatılıyor. Erdoğan kitapçıkla ilgili "Güvenli bölge konusunda hazırladığımız belgeleri vereceğiz. Şu anda Suriye'deki durumu, proje çalışmalarımızı burada gösteriyoruz. Aynı zamanda da Güvenli Bölge ile alakalı olarak bölgenin şu andaki geldiği noktayı da ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.

1 MİLYONLUK YERLEŞİM

Güvenli bölgede 200 bin konut yapılması ve 1 milyon kişinin yaşaması planlanıyor. Sınırda 5 bin nüfuslu 140 köy olacak. Bu köylerin her birinde 350 metrekare alan içinde 100 metrakarelik evler olacak. Her haneye tarım yapabileceği arazi verilecek. 8 ilçede 10 yataklı, 2 ilçede 200 yataklı hastane inşa edilecek. Şu ana kadar 100 bin kişinin döndüğü bölgede alt yapı ve sağlık hizmetleri verilmeye başlandı.

SİZ DAHA YENİSİNİZ Başkan Erdoğan, "Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü gayet güzel açıklamalarını yaptı. Avrupa Birliği bir şeyi unutuyor. Çünkü Avrupa Birliği'nde şu anda görev yapanların birçoğu siyasette hâlâ çok yeni. Bunların birçoğu da maalesef yeniliğin verdiği cehaletle yaklaşıyorlar" ifadesini kullandı.

GARANTÖR ÜLKEYİZ

Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin Kıbrıs'ta garantör ülke olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin garantör ülke olarak burada, o sularda, münhasır ekonomik bölgelerde uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları bulunduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle dedi: "Ey Avrupa Birliği şunu bilin, Türkiye, sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden biri değil. Şu anda sizinle müzakere masasında olan bir ülke. Bu müzakere masasında olmak da bizi bağlamaz. Bunu da bilmenizi istiyoruz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. Şu anda 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Bu kadar DEAŞ'lıyı şu anda cezaevlerinde bulunduran ve aynı şekilde Suriye tarafında bulunanları da kontrol altında tutan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi gözden geçirin. Bunları siz hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır bu DEAŞ'lılar da size gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın."