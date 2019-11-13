Başkan Erdoğan: Avrupa Birliği ile müzakereler bir anda bitebilir Kıbrıs’taki sondaj faaliyetleri Avrupa’yı rahatsız etti. Başkan Erdoğan, Türkiye’ye yaptırım uygulamak için anlaşan AB’ye seslendi: Ey AB, 4 milyon mülteciyi ağırlayan Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin.



Ey Avrupa Birliği, şunu bilin; Aramızdaki müzakereler bir anda bitebilir. Bize karşı takındığınız tavrı gözden geçirin.

DEAŞ'lıları iadeye başladık. Bugüne kadar biz düşündük. Bundan sonra onlar düşünsün. Ne yapacaklarının kararını versinler.







Türkiye'den sınırdışı edilen DEAŞ'lıyı Yunanistan iki gündür kabul etmedi. Muhammad Darwis B. tampon bölgede böyle bekledi.







Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, dün akşam saat 23.30 sıralarında ABD'nin başkenti Washington'a geldi.



AVRUPA'YA SON UYARI

Başkan dün

ZİYARETİ, ilişkilerin sancılı bir döneminde yapıyoruz. Terörle mücadele ve ekonomik ilişkiler ele alınacak. FETÖ terör örgütü meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır.

SURİYE meselesini de enine boyuna konuşacağız. Bu sıralar DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık. Buralarda da ciddi bir telaş süreci de başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra da onlar düşünsün.

HAREKATLA vardığımız mutabakatın tam olarak yerine getirilmediği hususunu da belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz. Irak sınırı ile Cerablus'a kadar olan bölgenin bizim sınırımız, Suriye sınırı olmak üzere güvenli bölge tablosu içerisinde haritada yerini alıyor.

EY AB, Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız bir ülke değil. Sizinle müzakere masasında olan bir ülke, bu da bizi bağlamaz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Bunları hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır, bu DEAŞ'lılar da size gönderilir, gönderiliyor... Bundan sonra siz de başınızın çaresine bakın. Gözdağı vermeye kalkmayın, takmayız.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmede Türkiye, beş konuyu masaya yatıracak.



TRUMP'A 5 DOSYA

YPG'li teröristlerin tasfiyesi ve güvenli bölgedeki pilot kent

F-35 ortaklığının devamı ve uçakların teslimatı

Halkbank davasının siyasi nitelik kazanması

FETÖ'nün iadesi

İkili ticaretin geliştirilmesi







Erdoğan- Trump görüşmesi bugün saat 20.00'da olacak. Ey Avrupa Birliği, şunu bilin; Aramızdaki müzakereler bir anda bitebilir. Bize karşı takındığınız tavrı gözden geçirin.DEAŞ'lıları iadeye başladık. Bugüne kadar biz düşündük. Bundan sonra onlar düşünsün. Ne yapacaklarının kararını versinler.Türkiye'den sınırdışı edilen DEAŞ'lıyı Yunanistan iki gündür kabul etmedi. Muhammad Darwis B. tampon bölgede böyle bekledi.Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, dün akşam saat 23.30 sıralarında ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Recep Tayyip Erdoğan dün Esenboğa Havalimanı 'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareket etti. Uçuştan önce önemli mesajlar verdi:ilişkilerin sancılı bir döneminde yapıyoruz. Terörle mücadele ve ekonomik ilişkiler ele alınacak. FETÖ terör örgütü meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır.meselesini de enine boyuna konuşacağız. Bu sıralar DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık. Buralarda da ciddi bir telaş süreci de başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra da onlar düşünsün.vardığımız mutabakatın tam olarak yerine getirilmediği hususunu da belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz. Irak sınırı ile Cerablus'a kadar olan bölgenin bizim sınırımız, Suriye sınırı olmak üzere güvenli bölge tablosu içerisinde haritada yerini alıyor.AB, Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız bir ülke değil. Sizinle müzakere masasında olan bir ülke, bu da bizi bağlamaz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Bunları hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır, bu DEAŞ'lılar da size gönderilir, gönderiliyor... Bundan sonra siz de başınızın çaresine bakın. Gözdağı vermeye kalkmayın, takmayız.Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmede Türkiye, beş konuyu masaya yatıracak.YPG'li teröristlerin tasfiyesi ve güvenli bölgedeki pilot kentHalkbank davasının siyasi nitelik kazanmasıİkili ticaretin geliştirilmesi TÜM MANŞETLER