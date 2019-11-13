Başkan Erdoğan: Avrupa Birliği ile müzakereler bir anda bitebilir

Ey Avrupa Birliği, şunu bilin; Aramızdaki müzakereler bir anda bitebilir. Bize karşı takındığınız tavrı gözden geçirin.
DEAŞ'lıları iadeye başladık. Bugüne kadar biz düşündük. Bundan sonra onlar düşünsün. Ne yapacaklarının kararını versinler.
Türkiye'den sınırdışı edilen DEAŞ'lıyı Yunanistan iki gündür kabul etmedi. Muhammad Darwis B. tampon bölgede böyle bekledi.
Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, dün akşam saat 23.30 sıralarında ABD'nin başkenti Washington'a geldi.
AVRUPA'YA SON UYARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareket etti. Uçuştan önce önemli mesajlar verdi:
ZİYARETİ, ilişkilerin sancılı bir döneminde yapıyoruz. Terörle mücadele ve ekonomik ilişkiler ele alınacak. FETÖ terör örgütü meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır.
SURİYE meselesini de enine boyuna konuşacağız. Bu sıralar DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık. Buralarda da ciddi bir telaş süreci de başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra da onlar düşünsün.
HAREKATLA vardığımız mutabakatın tam olarak yerine getirilmediği hususunu da belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz. Irak sınırı ile Cerablus'a kadar olan bölgenin bizim sınırımız, Suriye sınırı olmak üzere güvenli bölge tablosu içerisinde haritada yerini alıyor.
EY AB, Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız bir ülke değil. Sizinle müzakere masasında olan bir ülke, bu da bizi bağlamaz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Bunları hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır, bu DEAŞ'lılar da size gönderilir, gönderiliyor... Bundan sonra siz de başınızın çaresine bakın. Gözdağı vermeye kalkmayın, takmayız.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmede Türkiye, beş konuyu masaya yatıracak.
TRUMP'A 5 DOSYA
YPG'li teröristlerin tasfiyesi ve güvenli bölgedeki pilot kent
F-35 ortaklığının devamı ve uçakların teslimatı
Halkbank davasının siyasi nitelik kazanması
FETÖ'nün iadesi
İkili ticaretin geliştirilmesi
Erdoğan- Trump görüşmesi bugün saat 20.00'da olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.