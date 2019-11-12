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Yeni durak Eskişehir

 Kültür ve , 'nin kültür ve sanat birikimini yakından takip etmek amacıyla yola çıktı. ve Hatay'ın ardından dün üçüncü durağı olan Eskişehir'e ulaştı.

Yeni durak Eskişehir
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve , 'nin kültür ve sanat birikimini yakından takip etmek amacıyla yola çıktı. ve Hatay'ın ardından dün üçüncü durağı olan Eskişehir'e ulaştı. Kurul, Sazova Kültür Sanat Bilim Merkezi'nde, Eskişehir Valiliği ev sahipliğinde bir toplantı yaptı. Toplantıda Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Araştırmacı- Yazar Prof. Dr. İskender Pala, kurul üyeleri Başdanışmanı Fecir Alptekin, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Havva Hümeyra Şahin, sinema sanatçısı , Sosyolog - Yazar Prof. Dr. Ümit Meriç, Hattat Mehmed Özçay ile Eskişehir'in önde gelen yetkilileri yer aldı.

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