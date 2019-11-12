Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Türkiye'nin kültür ve sanat birikimini yakından takip etmek amacıyla yola çıktı. Hakkari ve Hatay'ın ardından dün üçüncü durağı olan Eskişehir'e ulaştı. Kurul, Sazova Kültür Sanat Bilim Merkezi'nde, Eskişehir Valiliği ev sahipliğinde bir toplantı yaptı. Toplantıda Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Araştırmacı- Yazar Prof. Dr. İskender Pala, kurul üyeleri Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Havva Hümeyra Şahin, sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Sosyolog - Yazar Prof. Dr. Ümit Meriç, Hattat Mehmed Özçay ile Eskişehir'in önde gelen yetkilileri yer aldı.
- Güncel
- 12.11.2019
- Gazete
Yeni durak Eskişehir
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Türkiye'nin kültür ve sanat birikimini yakından takip etmek amacıyla yola çıktı. Hakkari ve Hatay'ın ardından dün üçüncü durağı olan Eskişehir'e ulaştı.
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