Türkiye: Devam edeceğiz Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar ile KKTC'nin hak ve çıkarlarını AB'nin izan dışı adımlarına rağmen korumaktan vazgeçilmeyeceğini vurguladı. Açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar ile KKTC'nin hak ve çıkarlarını AB'nin izan dışı adımlarına rağmen korumaktan vazgeçilmeyeceğini vurguladı. Açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır" denildi. TÜM MANŞETLER