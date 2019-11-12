Mümtaz Bey’i kaybettik

Anayasa Hukuku hocalarından, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal dün hayatını kaybetti. İstanbul'da 90 yaşında vefat eden Soysal, bir süredir Alzheimer tedavisi görüyordu. Yazar eşi Sevgi Soysal'dan iki çocuğu bulunan Prof. Dr. Mümtaz Soysal, yarın İstanbul'da toprağa verilecek...
- Güncel
- 12.11.2019
- Gazete
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