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Mümtaz Bey’i kaybettik

 Hukuku hocalarından, eski Prof. Dr. dün hayatını kaybetti. 'da vefat eden Soysal, bir süredir Alzheimer tedavisi görüyordu. Yazar eşi 'dan iki çocuğu bulunan Prof. Dr. Mümtaz Soysal, yarın İstanbul'da toprağa verilecek...

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