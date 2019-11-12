

College de France, Fransız biyoteknoloji şirketi Ipsen ve Boğaziçi Üniversitesi, prostat kanserinde yeni bir tedavi için işbirliği yaptı. Projenin yürütücülüğünü Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Şahin üstlendi. İlacın dünyada prostat kanseri tedavisinde bu konseptte geliştirilmiş ilk tedavi olacağı belirtildi.