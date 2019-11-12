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e yeni 'Umut'! Doç. Dr. , prostat kanserine karşı Türk ilacı geliştirdi

Öğretim Üyesi Doç. Dr. , prostat ine karşı Türk ilacı geliştirdi. Tümör hücrelerini tamamıyla yok eden Şahin, bu sayede kanseri bitirdi. Lösemiyi tedavi etti.


College de France, Fransız biyoteknoloji şirketi Ipsen ve Boğaziçi Üniversitesi, prostat kanserinde yeni bir tedavi için işbirliği yaptı. Projenin yürütücülüğünü Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Şahin üstlendi. İlacın dünyada prostat kanseri tedavisinde bu konseptte geliştirilmiş ilk tedavi olacağı belirtildi.

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