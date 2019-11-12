İTÜ, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ne ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan duyurulara ilişkin, kişisel görüş olarak değerlendirilen söz konusu raporun, üniversitenin resmi görüşü olmadığını bildirdi.

İTÜ'den yapılan açıklamada, İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptaliyle ilgili yaptığı kamuoyu duyurusunda üniversiteyle ilgili maddeler yer aldığı belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"İBB'nin Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ne ilişkin raporun İTÜ Rektörlüğü üzerinden ilerlenerek değil, akademisyen görüşü olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Bir raporun kuruma ait resmi görüş olarak değerlendirilebilmesi için, hazırlanan raporun ilgili idarecilerin konunun uzmanı akademisyenleri resmi olarak görevlendirmesi gereklidir. Bu şekilde hazırlanmayan görüş ve raporlar İTÜ resmi görüşü değil, raporu hazırlayanların kişisel görüşü olarak değerlendirilmelidir."





İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu, "Bu konuda İTÜ'den de bilimsel bir ekip projeyi incelemeye aldı. Yine o raporu da kendi içlerinde analiz ederek, gözleyerek burada yapılmak istenen proje için birkaç tespitte bulundular. Eyüpsultan sınırları içinde, Kağıthane'nin yakınında bulunan, önemli iki ilçenin ve çevresinin atık suyunun buraya yönlendirilmesiyle, yapılması planlanan arıtma tesisine, ihtiyaç olmadığı sonucuna varıldı" diye konuşmuştu..



