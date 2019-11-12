‘Fransa acıyı unutamadı’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra dengelerin değiştiğini belirtti. "Orada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Bunun da başını İsrail ve Fransa çekiyordu. Fransa onun acısını hiçbir zaman unutamadı. 29 Ekim resepsiyonlarımıza da tüm dünyada büyükelçilerini göndermedi" dedi.
- Güncel
- 12.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.