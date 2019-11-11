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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 12:32

Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı ve anayasa profesörü Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Anayasa Profesörü ve eski dışişleri bakanı Mümtaz Soysal 90 yaşında hayatını kaybetti. Anayasa hukuku hocalarından, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti. Soysal, 13 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da toprağa verilecek.

Eski bakan hayatını kaybetti!

Anayasa hukuku hocalarından, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti. İstanbul'da 90 yaşında vefat eden Prof. Dr. Mümtaz Soysal, bir süredir Alzheimer tedavisi görüyordu. 40 yaşında vefat eden yazar eşi Sevgi Soysal'dan iki çocuğu bulunan Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın 13 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

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