Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı ve anayasa profesörü Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

Anayasa hukuku hocalarından, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti. İstanbul'da 90 yaşında vefat eden Prof. Dr. Mümtaz Soysal, bir süredir Alzheimer tedavisi görüyordu. 40 yaşında vefat eden yazar eşi Sevgi Soysal'dan iki çocuğu bulunan Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın 13 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.