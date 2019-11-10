Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.11.2019 12:57
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 14:03

çalışanından skandal paylaşım!

Bursa ’nde çalışan H.A. isimli şahıs, sokakta gezen bir köpeğin fotoğrafını hesabından paylaşarak hepsini öldüreceğini söyledi. H.A.’nın fotoğrafını paylaştığı köpek tedaviye alınırken sosyal medya kullanıcılarının H.A.’ya tepkileri çığ gibi büyüyor. Bu paylaşımının ardından polis ekipleri tarafından yakalanan H.A. gözaltına alındı.

Merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde yaşayan H.A., sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu belirterek, sosyal medya hesabı üzerinden hayvanları öldürüp, Nilüfer Belediyesi'ne ait Nilüfer Halk Evi'nin önüne bırakacağını yazdı. Aynı zamanda Nilüfer Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen H.A.'nın yaptığı paylaşımların ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Harekete geçen polis ekipleri, H.A.'yı dün gözaltına aldı. H.A.'nın paylaştığı fotoğraftaki köpek de tedavi edilmek üzere Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriNilüfer Belediyesi çalışanından skandal paylaşım!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri