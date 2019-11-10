Birçok markayı pazarlayan Trendyol adlı site, kampanya yaptı. "İndirim" adı altında vurguna imza attı.
Etiketleri önce yüzde 100 artırdı. Sonra "Yüzde 50 indirimli" satışa çıkardı. Fakat tüketici bu cinliği yutmadı.
Etiketleri önce yüzde 100 artırdı. Sonra "Yüzde 50 indirimli" satışa çıkardı. Fakat tüketici bu cinliği yutmadı.
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