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oyunu! Önce fiyatları ikiye katladılar sonra sözde indirim yaptılar

İnternetten pazarlama yapan Trendyol, ürünlerin fiyatını önce ikiye katladı. Sonra da sözde yaptı. Fakat tüketici bu oyunu yutmadı, vatandaşlardan siteye tepki yağdı.

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Birçok markayı pazarlayan Trendyol adlı site, kampanya yaptı. "" adı altında vurguna imza attı.



Etiketleri önce yüzde 100 artırdı. Sonra "Yüzde 50 indirimli" satışa çıkardı. Fakat tüketici bu cinliği yutmadı.

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