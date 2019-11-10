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  • Son Güncelleme: 10.11.2019 10:16

Başkan Erdoğan'dan 'de anlamlı mesaj!

Son dakika… Başkan , Cumhuriyeti'nin kurucusu 'ün vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle ’e geldi. Düzenlenen törenin ardından Atatürk Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizi yaşatmak, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'e geldi

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