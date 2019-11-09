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Soylu: Gözüm açık giderdim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesinin pazartesi günü başlayacağını açıkladı. 19 Temmuz'da öldürülen kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu isimli teröristler için ise "Bu kırmızı başka kırmızı... Şükürler olsun, bu olmadan gitseydim gözüm açık giderdim" dedi.

Soylu: Gözüm açık giderdim
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesinin pazartesi günü başlayacağını açıkladı. 19 Temmuz'da öldürülen kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu isimli teröristler için ise "Bu kırmızı başka kırmızı... Şükürler olsun, bu olmadan gitseydim gözüm açık giderdim" dedi.

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