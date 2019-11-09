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Almanya’nın duaları YPG’ye

Avrupa, YPG'yi bağrına bastı. Barış Pınarı Harekatı ile büyük darbe vurulan terör örgütüne Avrupa'da destek yürüyüşleri yapıldı. Almanya ise bunu daha da ileri bir boyuta taşıdı. Dün YPG'li teröristlere destek için kilisede ayin yapıldı!

Almanya’nın duaları YPG’ye
Avrupa, YPG'yi bağrına bastı. Barış Pınarı Harekatı ile büyük darbe vurulan terör örgütüne Avrupa'da destek yürüyüşleri yapıldı. Almanya ise bunu daha da ileri bir boyuta taşıdı. Dün YPG'li teröristlere destek için kilisede ayin yapıldı!

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