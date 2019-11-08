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imha edildi

'li terörist , destekli Milli () askerleri tarafından dün imha edildi. Velid Kobani, son 2 yıldır Suriye'de Amerikan askerlerinin sürekli yanında gezen bir teröristti.

Velid Kobani imha edildi
PKK/ YPG'li terörist Velid Kobani, destekli Milli () askerleri tarafından dün imha edildi. , son 2 yıldır Suriye'de Amerikan askerlerinin sürekli yanında gezen bir teröristti.

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