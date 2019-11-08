Velid Kobani imha edildi

PKK/ YPG'li terörist Velid Kobani, TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından dün imha edildi. Velid Kobani, son 2 yıldır Suriye'de Amerikan askerlerinin sürekli yanında gezen bir teröristti.
PKK/ YPG'literöristVelidKobani,TSKdestekliSuriye Milli Ordusu(SMO) askerleritarafından dün imhaedildi. Velid Kobani,son 2 yıldır Suriye'deAmerikan askerlerininsürekli yanında gezenbir teröristti.
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