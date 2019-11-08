Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Kürşat-145 Özel Birlik Operasyonu"nda 18 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyon kapsamında, Artuklu ilçesi Özlüce Mahallesi kırsalında arazi arama taraması yapıldı.
Araziye tuzaklanmış halde bulunan 18 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği, tespit edildiği yerde kontrollü şekilde imha edildi.
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