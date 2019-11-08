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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 23:07

'de 18 kilogram el yapımı ele geçirildi

'in Artuklu ilçesi kırsalında, terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen "Kürşat-145 Özel Birlik Operasyonu"nda 18 kilogram el yapımı düzeneği bulundu.


'in Artuklu ilçesi kırsalında, terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen "Kürşat-145 Özel Birlik Operasyonu"nda 18 kilogram el yapımı düzeneği bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyon kapsamında, Artuklu ilçesi Özlüce Mahallesi kırsalında arazi arama taraması yapıldı.

Araziye tuzaklanmış halde bulunan 18 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği, tespit edildiği yerde kontrollü şekilde imha edildi.



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