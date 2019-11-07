2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı onaylandı. 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının onaylanmasına dair karar önceki günkü Resmi Gazetede yayınlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi. Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı. "Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Çevre", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Afet Yönetimi", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı" gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor.

İşte programda öne çıkan başlıklar:

YÜZDE 5 BÜYÜME, YÜZDE 8.5 ENFLASYON

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre bu yılın ikinci yarısında ekonomideki toparlanmanın ivme kazanması beklenirken, 2019'un genelinde gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 0,5, 2020'de de yüzde 5 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Para politikasının finansal istikrarı da gözetecek şekilde enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yürütülmesi, maliye politikasıyla eş güdümün güçlendirilmesi ve alınacak tedbirlerle tüketici enflasyonunun gelecek yıl sonunda yüzde 8,5'e indirilmesi hedefleniyor. 2020'de işsizlik hedefi ise yüzde 11,8.

KÖYDES'E 13.7 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Kırsal kesime hizmet götürmek için yürütülmeye devam edilen Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES), İçişleri Bakanlığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildi.

DİJİTAL MERKEZ BANKASI PARASI GELİYOR

Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konularak Anlık Ödeme Sistemi'nin tasarım ve yazılım geliştirme aşamaları tamamlanacak ve test çalışmalarına başlanacak.

-Rusya'nın alternatif mesajlaşma sistemi kullanılacak.

-IFM bünyesinde Finans Teknopark kurulacak.

-Türkiye Reasürans Havuzu hayat bulacak.

-Ücret/Komisyon İlan Formatı oluşturulacak.

ALTYAPI GYO KURULACAK

Faizsiz finans sisteminin ülke finans sistemindeki yeri güçlendirilecek, faizsiz finans alanında ürün ve hizmet çeşitliliği ile insan kaynağı geliştirilecek, politika geliştirme süreçlerini destekleyecek araç ve mekanizmalar oluşturulacak. Faizsiz finans sistemine ilişkin ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda kurumsal faizsiz borç uygulamalarının kurulması teşvik edilecek. Faizsiz finans alanında en iyi uygulama örneği olan sukuk ihracı yapılacak. Tarım arazileri gelirlerine yönelik Altyapı GYO kurulacak. Katılım sigortacılığı geliştirilecek. Türk Reasürans AŞ, katılım reasürans hizmeti verecek. Tarım sayımının yapılması sağlanacak. Sayım öncesinde Tarım Sayım Komitesi oluşturularak, sürece ilişkin yöntem belirlenecek.

DALGALANMAYA MERCEK

Dijitalleşme, yapay zeka ve veriye dayalı iş modelleriyle tarımsal bilgi sistemleri geliştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki bağlı ve ilgili kuruluşların bilgi sistemleri tek bir merkezde toplanacak. Ulusal tarım, su, orman veri ağı oluşturulacak. Tarımsal girdi ve ürün fiyat dalgalanmalarının takibi için piyasa bilgi ve izleme sistemi oluşturulacak.

SAVUNMA SANAYİSİ İHRACATLA GÜÇLENECEK

Savunma sanayisi, gelecek yıl, askeri alanda edinilen tecrübenin sivil sektöre aktarılması, ihracatın yerli ve milli teknolojilerle artırılmasıyla güçlendirilecek. "Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı" kapsamında, KOBİ'ler dahil tüm savunma sanayisi firmalarına finansal destek sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca Altay tankı, yerli hava savunma sistemleri, deniz platformları envantere kazandırılacak, İHA sayısı artırılacak, İHA motoru prototipi ve kara araç motoru teslimleri gerçekleştirilecek.

"HARCAMA.COV.TR" PORTALI KURULACAK

Kamu harcamalarıyla ilgili verilerin bütüncül ve kullanıcı dostu bir formatta paylaşılması amacıyla gelecek yıl "harcama.gov.tr" portalı kullanıma sunulacak. Kamu yatırım harcamalarında tasarruf için kamu ihale ve sözleşme süreçlerinin iyileştirilmesi ve rekabetin artırılması planlanıyor. Döner sermayeli işletmeler yeniden yapılandırılarak, verimlilik, karlılık, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde aynı idare bünyesinde faaliyet gösteren bu işletmeler tek çatı altında toplanacak.

E-TİCARETTE REKOR HEDEF

Türkiye'de e-ticarette yıl sonu itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen 185 milyar liralık işlem hacminin gelecek yıl 213 milyar liraya yükselmesi ve internet üzerinden alışveriş oranının yüzde 35'i bulması bekleniyor. Ülkenin kalite odaklı, yenilikçi uygulamalarla ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının korunduğu önemli ticaret merkezlerinden olması hedefleniyor. Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat gözden geçirilerek, Satış Sonrası Hizmetler, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamaları ile Mesafeli Sözleşmeler yönetmelikleri değiştirilecek.

KONUT VE ÇEYİZ HESAPLARINA ALTERNATİF

Programa göre, vergi ve makro ihtiyati düzenlemeler yoluyla üretken olmayan yatırımların cazibesi azaltılarak tasarruflar verimli alanlardaki yatırımlara yönlendirilecek. Konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller oluşturulacak.

Üretken olmayan yatırımların cazibesini azaltmak amacıyla ikinci ve sonraki konut alımında uygulanan vergi istisnaları gözden geçirilecek, gerekli görülen istisnalar kaldırılacak. Konut kredilerinde geçerli olan kredi değer oranı gibi parametrelerin ikinci ve sonraki konut alımlarında farklılaştırılmasına yönelik mevzuat çalışması yapılacak. Özel kesim tasarruf oranının 2020'de yüzde 28'e çıkarılması hedefleniyor.

MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN ÜRETİLECEK

Milli elektrikli tren dizisi prototipinin yıl sonuna kadar raylara indirilmesi, gelecek yıl test ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanarak seri üretime geçilmesi planlanıyor. 2022 yılında milli elektrikli lokomotifin seri üretimine başlanması, 2023 yılında da milli yüksek hızlı trenin prototipinin tamamlanması hedefleniyor. Raylı sistem araçları envanteri oluşturularak, yerli firmaların tasarım ve üretim kapasitesinin ortaya çıkarılması öngörülüyor.

5 DENİZ SONDAJI YAPILACAK

Kamunun, gelecek yıl enerji sektörüne 13 milyar 864 milyon lira yatırım yapması öngörülüyor. Madencilik sektörü için ise yeni yılda 3 milyar 572 milyon lira yatırım planlanıyor. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) deniz ruhsat sahaları dahil olmak üzere petrol ve doğalgazda 2020'de 5 deniz sondajı yapacak.