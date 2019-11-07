Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.11.2019 17:27
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 17:27

Türkiye ile Azerbaycan'dan askeri işbirliği

Başkent Bakü'de 5 Kasım'da başlayan 12'nci Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı gerçekleşti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 2020 yılı askeri iş birliği faaliyet planına onay verildi.

Türkiye ile Azerbaycan'dan askeri işbirliği
Başkent Bakü'de 5 Kasım'da başlayan 12'nci Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı sona erdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Kerim Veliyev'in eş başkanlığındaki toplantıda, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin mevcut durumu ve yapılacak faaliyetler müzakere edildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki 2020 askeri iş birliği faaliyet planı belirlendi ve buna ilişkin protokol imzalandı. Protokole, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Gürak ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Veliyev imza attı.

Bir sonraki toplantı, gelecek yıl Türkiye'de yapılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTürkiye ile Azerbaycan'dan askeri işbirliği
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri