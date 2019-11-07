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Tel Abyad’da askeri mahkeme

Barış Pınarı Harekat bölgesi terörden kurtuldu. Bölgede bir yandan elektrik, su, sağlık gibi hizmetlerde hızlı bir şekilde iyileştirmeler yapılırken, yerel yönetimler de kuruldu. Olabilecek insan hakları ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek amacıyla Resulayn ve Tel Abyad bölgesinde, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak Askeri Mahkeme oluşturuldu.

Tel Abyad’da askeri mahkeme
Barış Pınarı Harekat bölgesi terörden kurtuldu. Bölgede bir yandan elektrik, su, sağlık gibi hizmetlerde hızlı bir şekilde iyileştirmeler yapılırken, yerel yönetimler de kuruldu. Olabilecek insan hakları ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek amacıyla Resulayn ve Tel Abyad bölgesinde, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak Askeri Mahkeme oluşturuldu.

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