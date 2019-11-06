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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 17:00

: İyi Parti İl Başkanı nda hayatını kaybetti

haberi... İyi Parti İl Başkanı nda hayatını kaybetti. Araçta bulunan Şahin Köksal, Aniş Kutlu, Ahmet Şükrü Karabacak ve Veysel Toprak Sayın ağır yaralandı.

İyi Parti İl Başkanı hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde 'ın Yenifakılı ilçesi Yamaçlı kasabası Bektaşlı yol ayrımında meydana geldi. İlk bilgilere göre Yenifakılı belediyesini ziyarete giden İyi Parti Yozgat İl Başkanı ve parti mensuplarının içerisinde bulunduğu 66 NL 858 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak takla attı.



Bayrak olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Şahin Köksal, Aniş Kutlu, Ahmet Şükrü Karabacak ve Veysel Toprak Sayın ağır yaralandı. Yaralılar Boğazlayan Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehit Hastanesi'ne sevk edildi.

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