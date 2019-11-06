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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 13:36

Son dakika: 'ın Tercan ilçesinde operasyonu

Son dakika haberi... 'da ekiplerince Tercan ilçesinde düzenlenen operasyonunda 2 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerince Tercan ilçesinde madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Şüpheli D.S'nin evinde bulunduğu ihbarı alan jandarma ekipleri narkotik köpeği ile yaptıkları aramada, 2 kilo 400 gram kubar esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Jandarma ekipleri şüpheli D.S'yi gözaltına aldı.

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