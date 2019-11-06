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ne zaman çıkacak? ? , ...

ndeki son durum, özellikle ve ndeki gelişmeleri yakından takip eden mahkum ve mahkum yakınları tarafından araştırılıyor. 1 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte "?" sorusu gündemde yer alıyor. Aynı zamanda ikinci yargı paketinin hangi konuları kapsadığı merak konusu oldu. İşte konu hakkında son gelişmeler...

Af yasası, ceza indirimi, ömür boyu nafaka gibi konular özellikle son dönemlerde vatandaşların gündeminde bulunuyor. Geçen hafta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu hafta ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ikinci yargı paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından "İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak?" sorusu akıllara geldi.

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE SON DURUM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada 4 Kasım Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Af konusu gündeme gelmedi. Adalet Bakanımızın bugün yaptığı sunumda yoktu." ifadelerini kullandı.

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