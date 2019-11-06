Af yasası, ceza indirimi, ömür boyu nafaka gibi konular özellikle son dönemlerde vatandaşların gündeminde bulunuyor. Geçen hafta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu hafta ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ikinci yargı paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından "İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak?" sorusu akıllara geldi.

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE SON DURUM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada 4 Kasım Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Af konusu gündeme gelmedi. Adalet Bakanımızın bugün yaptığı sunumda yoktu." ifadelerini kullandı.