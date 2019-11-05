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  • Son Güncelleme: 05.11.2019 23:26

Son dakika: Adana 'da ! 5 Kasım son depremler listesi...

'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Adana'nın ilçesinde saat 23.14'te 3.2 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

O ilimizde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan () alınan bilgiye göre, Adana'nın ilçesinde saat 23.14'te 3.2 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7.19 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2019.11.05 23:14:04 37.4300 35.8500 10.0 -.- 3.0 -.- KOZAN-ADANA Otomatik
2019.11.05 21:59:56 40.1705 29.7478 6.4 -.- 2.2 -.- ABADIYE-(BILECIK) İlksel
2019.11.05 21:47:24 36.4945 28.6623 22.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.05 20:49:23 40.4172 26.9223 12.9 -.- 1.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.11.05 20:41:48 36.9412 27.8932 11.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.05 19:59:43 40.5407 36.5287 8.5 -.- 1.7 -.- SOKUTAS-ERBAA (TOKAT) İlksel
2019.11.05 17:28:59 36.7425 28.7515 0.0 -.- 1.7 -.- GUZELYURT-ORTACA (MUGLA) İlksel
2019.11.05 16:23:34 40.9962 32.8602 2.0 -.- 2.5 -.- BASBOYUNDURUK-OVACIK (KARABUK) İlksel
2019.11.05 15:54:14 39.0048 32.7578 0.0 -.- 1.6 -.- BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2019.11.05 15:44:54 37.6250 34.4515 12.1 -.- 1.9 -.- GUNEY-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
2019.11.05 13:52:38 41.9332 27.2468 12.0 -.- 1.9 -.- KOCAYAZI-KOFCAZ (KIRKLARELI) İlksel
2019.11.05 13:31:24 36.5003 28.6972 7.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.05 13:17:57 36.9445 27.6548 5.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.05 13:16:51 39.8542 28.8307 0.0 -.- 1.7 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) İlksel
2019.11.05 12:28:01 37.1738 37.1718 0.0 -.- 1.7 -.- CERITYENIYAPAN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2019.11.05 11:38:02 36.3702 36.2650 32.2 -.- 1.5 -.- ASAGIOBA-(HATAY) İlksel
2019.11.05 11:21:35 37.8535 29.6425 4.7 -.- 1.8 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.11.05 11:08:04 39.5157 29.8230 0.0 -.- 1.8 -.- AGACKOY-(KUTAHYA) İlksel

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