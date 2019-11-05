

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Y., Y.B. ve H.K isimli şahısların İstanbul Avcılar ve Silivri'de sahte alkol imal ederek Tekel bayilerinde satışa sunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Aylar süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin sahte alkolleri imal ettiği adres ve satışa sundukları Tekel bayisi tespit edildi. Ekipler hızla operasyon için düğmeye bastı.

Avcılar ve Silivri'de bulunan 6 ayrı adres ve 1 araca eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak etkisiz hale getirildi. Adreslerde yapılan aramalarda; Piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1292 adet dolu içki şişesi, 1190 litre sahte alkol, 100 adet sahte TAPDK bandrolü, 20 bin adet dünyaca ünlü alkol markalarına ait içki etiketleri, 1 adet alkolmetre, 3 adet plastik tank, 650 adet boş içki şişesi, 4 adet makaron sigara sarma makinası, 210 gr. Kaçak tütün, 1200 adet doldurulmuş makaron, 400 adet boş makaron ile içki yapımında kullanılan esanslar ve gıda boyaları ele geçirildi.

PET ŞİŞESİNDE SAHTE RAKI

Evde incelemelerine devam eden Jandarma ekipleri; evin mutfağının adeta içki imalathanesine döndüğünü fark etti. Mutfakta yapılan aramalarda çok miktarda pet suya rastlayan ve başta su zanneden ekipler, pet şişeleri açtığında, şişenin içindekinin su değil sahte rakı olduğunu, şüphelilerin sahte rakıları kamufle etmek maksadıyla pet su şişelerine doldurulduğu tespit etti.

SAHTE İÇKİ, KAÇAK MAKARON VE SİGARALARI TEKEL BAYİSİNDE SATMIŞLAR

Jandarma ekipleri, şüphelilerin kendilerine ait olan ve ruhsatsız olarak çalıştırıldıkları Tekel bayisine yaptığı baskında 4 adet makaron sarma makinesi ve çok sayıda kaçak sigara ile kaçak tütün de ele geçirdi. Şüpheliler ifadelerinde; imal ettikleri sahte alkoller ve kaçak sigaraları, burada sattıklarını itiraf etti. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.