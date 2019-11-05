İnsanlık hareketi

Suriye sınırında incelemelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Resulayn ve Tel Abyad'da hayatın normale dönmesi için talimat verdi. Hemen harekete geçen Şanlıurfa Valiliği ve Devlet Su İşleri (DSİ) Resulayn'a yetecek kadar temiz içme suyu kuyusunun kazılması işlemini bitirdi.
Şebeke bağlantılarının kısa sürede yapılacağı belirtildi. YPG/ PYD'li teröristlerin zarar vererek çıktığı Resulayn'ın tamamının birkaç gün içerisinde elektriğe kavuşacağı da öğrenildi.
Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda da Barış Pınarı Harekatı değerlendirildi. ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye aleyhine aldığı sözde Ermeni soykırımı iddiaları ile yaptırımlara ilişkin kararlarına da tepki gösterildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan'a, Yardımcısı Fuat Oktay ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.
MACARİSTAN YOLCUSU
Erdoğan, 7 Kasım Perşembe günü Macaristan'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Macaristan Başbakanı Victor Orban ile mülteci sorununu konuşacak. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 6 milyar doların üstüne çıkarılması adımları ele alınacak.
Şebeke bağlantılarının kısa sürede yapılacağı belirtildi. YPG/ PYD'li teröristlerin zarar vererek çıktığı Resulayn'ın tamamının birkaç gün içerisinde elektriğe kavuşacağı da öğrenildi.
Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda da Barış Pınarı Harekatı değerlendirildi. ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye aleyhine aldığı sözde Ermeni soykırımı iddiaları ile yaptırımlara ilişkin kararlarına da tepki gösterildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan'a, Yardımcısı Fuat Oktay ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.
MACARİSTAN YOLCUSU
Erdoğan, 7 Kasım Perşembe günü Macaristan'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Macaristan Başbakanı Victor Orban ile mülteci sorununu konuşacak. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 6 milyar doların üstüne çıkarılması adımları ele alınacak.
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