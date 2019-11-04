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  • 04.11.2019 11:17
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 12:14

'da narkotik polislerinin baskın yaptığı evde 17 metrelik bulundu!

Emniyet Müdürlüğü’nün zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyon kapsamında bir eve yapılan baskında 17 metre derinliğinde bulundu. Evde delil arayan polis, pencere kenarları ile kapılardan parmak izi örneği aldı. Polisin incelemesinin ardından zabıta ekipleri binayı mühürledi.

Uyuşturucu baskınında şaşırtan olay!

Erzurum'da polis, uyuşturucu baskını yaptığı evde 1 metre eninde, 17 metre derinliğinde kuyu buldu. Kuyudaki sigara izmaritlerini 'delil' olarak toplayan polis, kazma, kürek ve baretlere el koydu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yakutiye İlçesi Rabiaana Mahallesi Osmanpaşa Sokak'ta 22 numarada bulunan eve, ihbar üzerine baskın düzenledi.

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