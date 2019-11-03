PKK'nın terör imparatorluğu Avrupa'yı sardı. 2002'de PKK'yı terör listesine alan Avrupa Birliği (AB) örgütle mücadele etmek yerine yol vermeyi tercih etti. Yıllar içerisinde bu tutumunun faturasını PKK'nın bombalı saldırıları, uyuşturucu ticareti, haraç, şantaj, karapara aklama, yasadışı göçmen getirme gibi illegal faaliyetlerin artışı ile ödeyen Avrupa, ülkelerini ağ gibi saran terör şebekesini görmezden gelmeye devam ediyor.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI

Polis Akademisi Yayınları tarafından paylaşılan "PKK'nın Bölgesel Terör Ağı Yapılanması" adlı raporda PKK'nın Avrupa'daki uyuşturucu trafiğine ilişkin çarpıcı rakamlara yer verildi. İngiliz güvenlik birimleri, BM Narkotik ve Suç Ofisi tarafından değeri 5 milyar dolar olarak hesaplanan ve her yıl doğrudan AB ülkelerine giren eroinin % 40'ının ticaretinin PKK tarafından yapıldığı belirtildi. Paris'in varoşlarındaki uyuşturucu ticaretinin % 80'inden PKK'nın sorumlu olduğu kaydedildi.

DEAŞ ÜZERİNDEN SEMPATİ ATAĞI

Yeni Şafak'ın haberine göre Avrupa'da YPG'nin DEAŞ'a karşı savaştığı iddia edilerek "sempati uyandırma atağı" yapıldığı vurgulanan raporda, "PKK'nın kolları Avrupa'da da zaten yıllardır operasyonel haldeydi ancak son dönemde çok daha faal hale geldiler. PYD'nin Avrupa'da bürolar açmasına, eylemleri için para toplamasına, açık biçimde propaganda yapmasına ve Suriye'de savaşacak yabancı militan toplamasına izin verildi." ifadeleri yer aldı.

BATININ RADİKAL SOLU

PKK'nın Avrupa bölgesindeki yeni yapılanması konusunda "Batılı Uluslararası Marksist devrimcileri" yani aşırı sol unsurlarını çıkarına kullandığı belirtildi. Bu anlamda Batı'da YPG'yi desteklemenin "henüz organize olamamış uluslararası bir solcu lejyonunu" desteklemek anlamına geldiği vurgulanırken, aşırı sol ideolojiyi benimsemiş göründüğü için Batı ülkelerindeki radikal solcular tarafından YPG/PKK'ya "sempati" duyulduğunun altı çizildi.

ALMANYA'DA 14 BİN PKK'LI

Terör örgütü PKK sözde STK'larla Avrupa'da yuvalandı. Düşünce kuruluşu SETA "Avrupa'da PKK Yapılanması" adlı bir çalışma yayımladı. Buna göre PKK, Avrupa'daki faaliyetlerini büyük ölçüde STK adı altındaki kuruluşlar üzerinden gerçekleştiriyor. AB ülkelerinde PKK'lı 563 STK var. Hollanda'da 55, İsviçre'de 73, Almanya'da ise 237 PKK'lı STK bulunuyor. Örgüt medyasına da dikkat çekilen çalışmada, PKK'nın Avrupa çapında yayın yapan ve merkezlerinin Avrupa başkentlerinde yer aldığı 66 medya kuruluşu bulunduğu bilgisi verildi. Çalışmada, Avrupa'da PKK'yı resmen terör örgütü olarak tanımlayan devletlerin bile somut tedbirler almadığı da vurgulandı. AB ülkelerinden PKK'nın Suriye, Türkiye ve Irak'taki uzantılarına katılan yabancı terörist sayısının 547, gerçek sayının ise çok daha fazla olduğu kaydedildi. PKK saflarına katılanların en çok olduğu ülkelerin başını da 250 militan ile yine Almanya çekiyor. Almanya'yı 150 ile İsviçre, 50 ile İsveç takip ediyor.

ŞOK RAPOR

Alman İç İstihbarat teşkilatının Bavyera ofisinden Mayıs 2019 istihbarat raporu sızdı. Aşırı sağ-sol terör örgütleri, istihbarat örgütleri faaliyetleri, yönelimleri ve genel bilgiler içeren raporda terör örgütlerine ilişkin militan rakamlarına yer verildi. Raporda "Yabancı Ekstremistler" başlığı altında Türkiye merkezli birçok terör örgütünün Almanya'daki faaliyetleri ve üye sayısı hakkında bilgiler yer aldı. Terör örgütü PKK'nın Almanya'da yaklaşık 14 bin militanı olduğu kaydedilirken, DHKP-C'nin 650, TKP/ML'nin 800, MLKP'nin ise 600 militanı olduğu belirtildi.