Nafaka yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır gündemi meşgul eden nafaka konusunda önemli mesajlar vermişti. Erdoğan, nafaka ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenlemenin ikinci pakette yer aldığını ve icra yoluyla çocukların ana-babaya teslimi sona ereceğini bildirmişti. Ömür boyu nafakaya son verecek düzenlemenin detayları belli oluyor. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Nafaka yasası ne zaman çıkacak? Nafaka süresi ne kadar olacak? İşte cevaplar...

NAFAKA YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Nafaka yasasının içerisinde yer alması beklenen ikinci yargı paketinin kasım ayında açıklanması bekleniyor. Nafaka yasasının ne zaman çıkacağı konusunda henüz tarih verilmedi. Nafaka yasasının çıkış tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.