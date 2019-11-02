Kayseri'de son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 7.16'da yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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2019.11.02 07:49:54 39.0575 35.9228 14.8 -.- 1.9 -.- SARIOGLAN (KAYSERI)
2019.11.02 07:29:52 38.9100 35.8280 31.5 -.- 1.1 -.- BUYUKTUZHISAR-BUNYAN (KAYSERI)
2019.11.02 07:16:31 39.0847 35.9203 5.0 -.- 3.4 3.4 SARIOGLAN (KAYSERI)
2019.11.02 07:01:58 36.4855 28.6980 1.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2019.11.02 05:50:46 34.3400 26.6188 20.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2019.11.02 05:41:48 40.4847 26.9648 14.6 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI
2019.11.02 04:01:16 38.9847 42.3068 11.9 -.- 1.6 -.- GOZTEPE-BULANIK (MUS)
2019.11.02 03:42:16 37.8897 29.6387 7.6 -.- 1.5 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)
2019.11.02 03:33:32 36.5170 28.6595 8.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2019.11.02 03:22:05 36.9908 27.6455 3.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2019.11.02 03:08:14 38.7307 26.4842 10.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
2019.11.02 02:53:08 38.4743 40.1525 5.5 -.- 2.0 -.- BUKARDI-ARICAK (ELAZIG)
2019.11.02 02:38:49 36.4985 28.6578 8.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2019.11.02 02:31:53 38.2600 27.1005 9.5 -.- 1.2 -.- AKCAKOY-MENDERES (IZMIR)
2019.11.02 02:29:48 36.0118 29.0693 10.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2019.11.02 01:09:38 39.1292 29.0502 11.0 -.- 1.6 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
2019.11.02 00:21:23 40.1697 31.8357 5.7 -.- 1.8 -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA)
2019.11.02 00:06:04 36.5375 28.6817 15.8 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
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